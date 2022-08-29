Минобороны раскрыло подробности об учениях "Восток-2022"

Учения пройдут с 1 по 7 сентября

Стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС России, предусматривают отработку вопросов обеспечения военной безопасности страны и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что маневры проведут на семи полигонах ВВО: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В учениях "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

От России в учениях примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что участие Китая в учениях "Восток-2022" в России направлено на повышение уровня стратегического сотрудничества с военными других стран. Участники учение также решают задачу совершенствования способности совместно решать проблемы безопасности и устранять различные угрозы.

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