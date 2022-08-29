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В МАГАТЭ назвали срок прибытия миссии на Запорожскую АЭС

09:40
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Миссию возглавит директор агентства

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 29 августа, рассказал, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда в течение начавшейся недели.
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По словам Гроссии, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Он выразил гордость тем, что возглавляет эту миссию.

Гросси также добавил, что "необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы". Миссии предстоит провести оценку физического ущерба, нанесенного станции и работоспособность систем безопасности и охраны объекта.

Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел рассказали, что российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялась и прошла в безопасном режиме. В ведомстве выразили надежду на то, что руководство ООН направит свою энергию на предотвращение создаваемых Киевом угроз ядерной и физической безопасности.

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