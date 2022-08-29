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Генсек ООН призвал навсегда отказаться от ядерного оружия

10:00
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Оно должно уйти в прошлое, заявил Гутерриш

Мировое сообщество должно навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, этот тип вооружений должен уйти в историю. Об этом заявил в воскресенье, 28 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Участники конференции по ядерному оружию не приняли итоговый документ

По словам главы международной организации, "наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго", однако "эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности, они предназначены только для разрушения".

Свое заявление Гутерриш сделал в преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победителей в ядерной войне быть не может — и потому она никогда не должна быть развязана. Российский лидер подчеркнул, что Москва следует букве и духу Договора о нераспространении ядерного оружия.

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