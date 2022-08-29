Бьют по Энергодару и ЗАЭС: Киев пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ

Взрывы гремят и в Донецке

До девяти возросло число пострадавших в результате очередной атаки украинских вооруженных формирований на Энергодар. Двое раненых в тяжелом состоянии. Минувшим вечером ВСУ били по спальному району города. Три снаряда попали в многоэтажные жилые дома, загорелись автомобили, повреждена теплоцентраль. Под прицелом радикалов по-прежнему Запорожская АЭС. Нашей системой ПВО сбит дрон-камикадзе, целью которого было хранилище ядерных отходов. По данным местных властей, киевские боевики делают все, чтобы миссия МАГАТЭ не смогла прибыть на атомную станцию. Взрывы не перестают греметь и в Донецке.

До главного входа в 21-ую больницу Донецка снаряд не долетел меньше двадцати метров. Осколками и взрывной волной поврежден фасад, посечена припаркованная машины. Водитель едва успел зайти внутрь здания, спасло только это. Ранения получили две медсестры.

Обстреливая Донецк и его пригороды боевики используют в том числе натовское вооружение. Ещё один удар пришелся по территории ЛНР. В городе Сватово серьезно пострадали ангары с зерном местной агрофирмы. Уничтожена гражданская техника.

Российские вооруженные силы активно ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая огневые точки противника. На этих кадрах (см.видео) удары по националистам наносят самоходные пушки "Пион" калибром 203 миллиметра.

Ожесточенные бои сейчас идут за поселок Кодема. Контроль над ним, позволит начать наступление на Артемовск с юга. Одновременно идет вытеснение боевиков под Авдеевкой и Угледаром. Там позиции националистов сначала разрушают установками "Град", а после артподготовки бойцы Росгвардии, уничтожают уцелевшую бронетехнику из противотанковых реактивных систем.

Чтобы не заявляли в Киеве о тактическом реванше и контрнаступлении ВСУ, в реальности всё выглядит с точностью да наоборот. Донбасский фронт медленно, но верно движется на Запад. Генштаб ВСУ бросает мобилизованных в качестве пушечного мяса. Повестки силой вручают на улицах, но всё чаще эти мероприятия заканчиваются драками. Люди буквально отбиваются от правоохранителей.

Всё это наглядно показывает уровень боевого духа в рядах мобилизованных. Но США готовы воевать до последнего украинца. В свою очередь, в российском министерстве обороны заявили, что продолжают наносить удары по объектам оборонно-промышленного комплекса страны и складам западного вооружения.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолётов воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Курахово Донецкой Народной Республики, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

После освобождения новых территорий туда направляются колонны с гуманитарным грузом. В Харьковской области российские военные доставили мирным жителям 76 тонн продуктов и предметов первой необходимости. Активно помогают людям и волонтёры из России, например, на постоянной основе помощь оказывается людям в Северодонецке.

"Спасибо большое, что привозите гуманитарку. У нас очень много людей. Здесь готовим кушать. Очень благодарны. Спасибо большое. Хочется сказать спасибо всем россиянам, которые помогают нам. Не забывают о нашем горе. Народную милицию хочется поблагодарить, что они всячески помогают нам и не оставляют в трудную минуту. Без этой помощи мы бы наверно не выкрутились никогда", - говорят местные жители.

Накануне 1 сентября в школы Северодонецка везут канцелярские принадлежности, детские рюкзаки и развивающие игры. Этот груз передан из Москвы, сотрудниками Государственного исторического музея.

Пётр Вершинин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"