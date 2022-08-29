Минобороны показало кадры работы комплексов "Корнет"

"Корнет" способен поражать любые виды техники и живой силы

Минобороны показало кадры боевой работы противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Получив данные от беспилотной авиации о замаскированной технике ВСУ, мобильная группа на пикапах выдвигается на огневую точку, вблизи переднего края обороны противника. Заняв позицию, за считанные минуты выполняет точный управляемый выстрел по опорному пункту националистов. Затем оперативная передислокация для того, чтобы враг не успел открыть ответный огонь.

"Комплекс "Корнет" создан для того, чтобы поражать любые виды техники и живой силы, а также укрепления, укрепления блиндажи, взводно-опорные пункты, пикапы с пулеметами, потому что у противника их очень много ну и тяжелую бронированную технику поражаем", - говорит Сергей, командир взвода противотанкового управляемого комплекса "Корнет".

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