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НОВОСТИ

Названы новые имена героев спецоперации

08:52
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Они проявили мужество и отвагу

Рядовой Владислав Ширенин в составе подразделения обнаружил позицию противника и атаковал его. Во время боя Владислав оказал помощь раненому, после чего прицельным выстрелом из гранатомета поразил БМП неприятеля, а позже уничтожил еще 8 боевиков.

Ефрейтор Виталий Кондратьев во время патрулирования населенного пункта на боевой машине заметил засаду радикалов. Наш экипаж ликвидировал 7 националистов. Несмотря на полученное ранение, Виталий не покинул поле боя до полной капитуляции врага.

Заместитель командира танковой роты, капитан Артём Башкирев с товарищами в течение месяца не давали противнику вернуть под контроль поселок. В ходе разведки местности экипаж Артема в лесополосе обнаружил укрепрайон ВСУ и уничтожил его. Часть боевиков сдалась в плен.

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