Новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

Он должен был отправиться на совместные учения с США и Канадой

Новейший британский авианосец "Принц Уэльский" сломался у берегов Англии вскоре после выхода. Он направлялся для участия в совместных учениях с США и Канадой.

Один из крупнейших кораблей Королевского ВМФ водоизмещением 65 тысяч тонн столкнулся с механический проблемой. По некоторым данным, неисправным оказался правый гребной вал. Авианосец встал на якорь недалеко от острова Уайт в проливе Ла-Манш, сейчас его осматривают эксперты.

Неудачи преследовали "Принца Уэльского" и ранее - в 2020 году в ходе испытаний было затоплено машинное отделение, а ремонт растянулся на полгода. Разработка этого проекта обошлась британской казне в 3 миллиарда фунтов стерлингов.

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