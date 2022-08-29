ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

08:45
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Он должен был отправиться на совместные учения с США и Канадой

Новейший британский авианосец "Принц Уэльский" сломался у берегов Англии вскоре после выхода. Он направлялся для участия в совместных учениях с США и Канадой.

Один из крупнейших кораблей Королевского ВМФ водоизмещением 65 тысяч тонн столкнулся с механический проблемой. По некоторым данным, неисправным оказался правый гребной вал. Авианосец встал на якорь недалеко от острова Уайт в проливе Ла-Манш, сейчас его осматривают эксперты.

Неудачи преследовали "Принца Уэльского" и ранее - в 2020 году в ходе испытаний было затоплено машинное отделение, а ремонт растянулся на полгода. Разработка этого проекта обошлась британской казне в 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Авианосец "Принц Уэльский" ВМС Великобритании
Авианосец "Принц Уэльский" ВМС Великобритании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.