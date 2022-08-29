Здание рынка в Волжском сгорело дотла

Никто не пострадал

Причиной крупного пожара на рынке в Волгоградской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП в городе Волжский произошло накануне вечером. Очевидцам удалось снять на видео начало возгорания в помещении под кровлей. Спустя минуты столб дыма уже был виден на расстоянии нескольких километров.

Огонь охватил площадь в 7 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали 153 человека - персонал и посетителей, никто не пострадал. Рынок сгорел дотла.

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