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Здание рынка в Волжском сгорело дотла

08:31
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Никто не пострадал

Причиной крупного пожара на рынке в Волгоградской области, по предварительным данным,  стало нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧП в городе Волжский произошло накануне вечером. Очевидцам удалось снять на видео начало возгорания в помещении под  кровлей. Спустя минуты столб дыма уже был виден на расстоянии нескольких километров.

Огонь охватил площадь в  7 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали 153 человека - персонал и посетителей, никто не пострадал. Рынок сгорел дотла. 

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Сгоревший рынок
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