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Московская полиция сорвала автопробег элитных спорткаров

09:12
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Два десятка дорогих иномарок отправились на штрафстоянку

В Москве полицейские предотвратили проведение незаконного заезда почти 200 элитных иномарок.  Более 20 спорткаров отправлено на штрафстоянку. Общая стоимость задержанных машин превышает три миллиарда рублей. Их владельцы задержаны и будут привлечены к административной ответственности.

Это незаконное ралли могло стать самым массовым и дорогим в истории. Деловой центр Москвы, в пяти километрах - Москва-сити. Более 200 элитных иномарок – "Феррари", "Ламборгини", "Макларен". Теперь некоторые из них ожидают своих владельцев на штраф-стоянке. Правда, прежде автомобили проверят на нелегальную модификацию. Организатором пробега выступил популярный 28-летний блогер и инвестор в криптовалюты. Алексей Хитров уверял участников, что мероприятие будет проходить в сопровождении бывших сотрудников спецслужб и волноваться не стоит. Хотя, как выяснилось позже, правоохранители заранее предупреждали о незаконности проведения подобных авто-марафонов без согласования с властями. Тем не менее, предприниматель продолжал заманивать гостей в соцсетях, обещая  красивую фотосъемку, сумасшедшую вечеринку и даже поход в банный комплекс по системе "все включено". Цена - от 35 до 300 тысяч рублей. Но вместо этого провести ночь многим участникам незаконного мероприятия пришлось в следственном изоляторе. Личности остальных сейчас устанавливают.

"Сотрудники столичной полиции не допустили проведение указанного мероприятия, обеспечили правопорядок и безопасность граждан центральной части столицы. Правонарушители будут задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для привлечения к установленной законом ответственности", - сообщила заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

Уже задержанных гостей ралли проверяют на алкоголь и наркотики. Всем им грозит административная ответственность и долгие разбирательства с организатором автопробега. Судя по социальным сетям Хитрова, возвращать деньги бизнесмен не собирается.

Анна Пешехонова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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