Горные львы стали чаще выходить к людям из-за лесных пожаров в Калифорнии

Одну пуму заметили рядом с резиденцией принца Гарри и Меган Маркл

В Калифорнии из-за природных пожаров участились случаи появления горных львов вблизи населённых пунктов. Один из них едва не закончился трагедией - хищник напал на полицейского, который хотел отогнать его от жилого дома. Ещё одна пума недавно стала виновницей переполоха в американской резиденции принца Гарри.

Ветеринарную службу зоопарка Окленда подняли по тревоге. Раненой пуме срочно нужна помощь. Для встречи пациента врачи приготовили все лекарства, включая средства, останавливающие кровотечение.

Самец горного льва получил сквозное ранение. Пуля прошла навылет, задев внутренние органы. Сильное кровотечение мешало проведению экстренной операции. Многие животные умирают от подобных травм, но ветеринары не теряли оптимизма. Осмотрев животное, пришли к выводу, что хищник поплатился за своё любопытство.

"Это молодой самец, ищущий свою территорию, как это обычно бывает в этом возрасте. В поисках хорошего места, где можно обосноваться, став взрослыми, они могут уходить от своего дома на приличное расстояние - до 100 миль в любом направлении", - объяснят вице-преизедент ветеринарной службы зоопарка Окленда Алекс Херман.

Нежданного гостя во дворе своего дома заметил житель города Холлистер. К поимке зверя подключилась полиция и сотрудники Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Калифорния. Хищник был не агрессивен и не представлял угрозы для людей. Задача прибывших специалистов была сделать пуме укол снотворного, чтобы вернуть его в естественную среду обитания. Но ситуация вышла из-под контроля.

"Наши офицеры попытались метнуть дротик в животное. И когда они это сделали, горный лев как бы выбежал из-за куста. И сотрудники полицейского управления Холлистера выстрелили в него", - говорит представитель департамента Майк Перин.

Как только подействовали транквилизаторы, пуму смогли осмотреть. И только тогда заметили рану. К спасению животного подключили ветеринаров Оклендского зоопарка. Но они оказались бессильны - потеряв много крови, хищник умер на операционном столе.

Визиты горных львов к людям участились из-за лесных пожаров и засухи, которые на протяжении всего лета не покидали Калифорнию. Хищники спускаются к населенным пунктам в поисках пропитания.

Недавно пума попала на камеру видеонаблюдения всего в пяти милях от поместья герцога и герцогини Сассекских. Видео, опубликованное английским таблоидом The Sun, изрядно напугало местных жителей. Поговаривают, что магнитом для дикого зверя мог стать курятник, который принц Гарри и Меган Маркл возвели на своей территории.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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