Российских военных наградили за героизм при освобождении ЛНР

Им вручили различные ордена и медали

За героизм, проявленный при освобождении ЛНР, 50 наших военнослужащих награждены орденами Мужества, медалями "За заслуги перед Отечеством" с мечами первой и второй степени, "За отвагу" и Суворова. Военные медики получили ордена Пирогова.

Награды вручил командующий войсками Центрального военного округа Герой России Александр Лапин. Кроме того, за личные заслуги в ходе спецоперации нашим бойцам были присвоены первое офицерское звание "лейтенант" и очередные воинские звания досрочно.

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