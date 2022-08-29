ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российских военных наградили за героизм при освобождении ЛНР

09:03
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Им вручили различные ордена и медали

За героизм, проявленный при освобождении ЛНР, 50 наших военнослужащих награждены орденами Мужества, медалями "За заслуги перед Отечеством" с мечами первой и второй степени, "За отвагу" и Суворова. Военные медики получили ордена Пирогова.

Награды вручил командующий войсками Центрального военного округа Герой России Александр Лапин. Кроме того, за личные заслуги в ходе спецоперации нашим бойцам были присвоены первое офицерское звание "лейтенант" и очередные воинские звания досрочно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.