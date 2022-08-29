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Похолодание и дожди уменьшат смог в Москве

09:43
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Пожары в Рязанской области удалось взять под контроль

70 природных пожаров потушено в российских регионах за сутки. Тем не менее,  обстановка остается сложной. Крупные возгорания в Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области. 
В Рязанской области удалось взять ситуацию под контроль. Все очаги локализованы, распространение огня остановлено.

Накануне вечером пламя вплотную подобралось к селу Заборье, специалисты МЧС и Авиалесоохраны сработали оперативно - проложили минерализованные полосы и  пролили территорию.

Основная проблема сейчас - это задымление. В столичном регионе сегодня утром снова запах гари. Но, как сообщают синоптики, вскоре ветер сменит направление и ситуация улучшится. Существенное влияние на обстановку окажут похолодание и дожди.

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