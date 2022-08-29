Собянин рассказал о развитии районов Раменки и Очаково-Матвеевское

Районы активно развиваются

Сергей Собянин рассказал о развитии и благоустройстве районов Раменки и Очаково-Матвеевское. Новая запись появилась в блоге на персональном сайте мэра.

"Запад Москвы - столица российского кинематографа и высшей школы. Больше 90 лет назад здесь нашла свой дом киностудия "Мосфильм". В 50-е годы был реализован мегапроект строительства нового здания Московского университета. Кроме того, Воробьевы горы известны всей Москве как один из любимейших центров зимнего спорта. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы открыть второе дыхание каждому из этих объектов", - написал мэр.

По его словам, "Мосфильм" активно ремонтирует существующие здания и строит новые павильоны с современными условиями для съемок. Так, в 2019 году студия ввела в строй съемочный павильон №16 и уникальный Дом костюма и реквизита. На завершающем этапе находится строительство еще двух объектов "Мосфильма": киноконцертного комплекса и 17-го съемочного павильона".

По поручению президента на резервной территории МГУ между Мичуринским проспектом и проспектом Вернадского идет создание Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". В результате реализации этого уникального проекта будут открыты сотни новых научных лабораторий и инновационных компаний, отметил Собянин.

Второе рождение, по словам мэра, переживают Воробьевы горы. Там открылся один из главных туристических аттракционов – канатная дорога через Москву-реку.

"Этой зимой планируем возобновить работу трех горнолыжных трасс длиной от 170 до 325 метров. В свободное от тренировок время на спуске прокатиться смогут все желающие.

Вернутся на свои места и два прыжковых трамплина, без которых сложно представить себе панораму Воробьевых гор. Новыми точками притяжения на Воробьевых горах станут экстрим-парк и веревочный парк", - отметил Сергей Собянин.

Также планируется благоустроить Аллею спортивной славы и завершить реконструкцию эскалаторной галереи.

Собянин также рассказал, что программа реновации в Раменках и Очаково-Матвеевском включает в себя 69 расселяемых домов. Более 17 тысяч москвичей должны переехать в новые комфортные квартиры. В рамках программы благоустройства приводятся в порядок местные парки, зеленые территории и дворы.

Более подробно о развитии районов Раменки и Очаково-Матвеевское можно прочитать на сайте мэра.

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