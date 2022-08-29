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Россиян предупредили о риске подорожания кофе

10:24
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Это связано с плохим урожаем

Рост цен на кофе на мировом рынке в связи с плохим урожаем этой культуры в скором времени скажется и на ценах в России. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).
Аналитик рассказал, когда цены на продукты дойдут до нижнего предела

Как спрогнозировал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный, мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. При этом рост цен будет постепенным до следующего сезона урожая в 2023 году.

Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился из традиционной Латинской Америки, в частности, Колумбии, во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют.

Однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии цены на кофе сорта арабика поднялись до максимума за два месяца.
Так, на бирже ICE фьючерсы на арабику в ходе торгов в среду поднимались выше 2,3 доллара за фунт впервые с 22 июня.

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