Россиян предупредили о риске подорожания кофе

Это связано с плохим урожаем

Рост цен на кофе на мировом рынке в связи с плохим урожаем этой культуры в скором времени скажется и на ценах в России. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как спрогнозировал ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный, мировые цены вырастут на 10-15%, а в России — на 30%. При этом рост цен будет постепенным до следующего сезона урожая в 2023 году.

Это связано как с климатическими изменениями — засуха, так и заболеваниями деревьев. Поэтому центр выращивания кофе переместился из традиционной Латинской Америки, в частности, Колумбии, во Вьетнам: там деревья в отличие от той же Колумбии пока не болеют.

Однако низкий урожай уже отмечается, что приведет к удорожанию кофе во всем мире, цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на опасениях сокращения поставок из-за засушливой погоды в Бразилии цены на кофе сорта арабика поднялись до максимума за два месяца.

Так, на бирже ICE фьючерсы на арабику в ходе торгов в среду поднимались выше 2,3 доллара за фунт впервые с 22 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"