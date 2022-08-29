ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ заявила о причастности к убийству Дугиной еще одного украинца

10:26
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Он помог Вовк собрать СВУ и сделать поддельные документы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство журналистки Дарьи Дугиной.
СК показал видео обысков по делу об убийстве Дугиной

Богдан Цыганенко 1978 года рождения прибыл в Россию через Эстонию 30 июля, участвовал в подготовке вместе с Натальей Вовк, а затем покинул страну за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В одном из гаражей, которые сдаются в аренду на юго-западе Москвы, Цыгатенко собрал СВУ, затем передал его вместе с поддельными автономерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко гражданке Украины Наталье Вовк.

Ведомство также распространило видео, где Цыгатенко передвигается на Mini Cooper, меняет на нем номера, общается с Вовк и уезжает из страны. Также на кадрах можно заметить момент приезда Вовк на фестиваль "Традиция" для слежки за Дарьей.

"Продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству российской журналистки Дугиной Дарьи", - подчеркнули в ФСБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Богдан Цыганенко
Богдан Цыганенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.