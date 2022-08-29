ФСБ заявила о причастности к убийству Дугиной еще одного украинца

Он помог Вовк собрать СВУ и сделать поддельные документы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила участника украинской диверсионной группы, готовившего убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Богдан Цыганенко 1978 года рождения прибыл в Россию через Эстонию 30 июля, участвовал в подготовке вместе с Натальей Вовк, а затем покинул страну за день до преступления, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В одном из гаражей, которые сдаются в аренду на юго-западе Москвы, Цыгатенко собрал СВУ, затем передал его вместе с поддельными автономерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко гражданке Украины Наталье Вовк.

Ведомство также распространило видео, где Цыгатенко передвигается на Mini Cooper, меняет на нем номера, общается с Вовк и уезжает из страны. Также на кадрах можно заметить момент приезда Вовк на фестиваль "Традиция" для слежки за Дарьей.

"Продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству российской журналистки Дугиной Дарьи", - подчеркнули в ФСБ.

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