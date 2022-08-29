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Германия и Дания решили заменить газ из России совместным проектом на Балтике

10:39
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Это станет возможным не раньше 2030 года

Германия и Дания планируют к 2030 году запустить центр выработки ветроэнергетики в Балтийском море, что позволит заменить российский газ. Этот проект получил название "Энергетический остров Борнхолд".
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В рамках проекта будут связаны несколько парков ветроэнергетики, получаемая в результате работы агрегатов электроэнергия будет распределяться между двумя странами.

Предполагается, что хаб будет генерировать свыше трех гигаватт, этого достаточно для обеспечения энергией около 4,1 млн домохозяйств.

Как заявил вице-канцлер и министр энергетики ФРГ Роберт Хабек, "Энергетический остров" будет проходить рядом с крупными трубопроводами, по которым российский газ идет в Европу. Однако "теперь это будет наша собственная энергия, а не российский газ".

Для реализации проекта придется вложить в инфраструктуру 3 млрд евро, еще 6 млрд нужно потратить на строительство "морского ветропарка", сообщает Bloomberg.

Европа озабочена поисками альтернативы российскому газу, но пока успехов эти усилия не приносят. Во Франции признали, что алжирский газ не может изменить ситуацию с газоснабжением. Норвегия отказалась просить свои энергетические компании поставлять газ в ЕС по фиксированным ценам.

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