Восстановление затопленных районов Пакистана займет годы

В результате наводнений погибли более тысячи человек

Жертвами катастрофических наводнений в Пакистане стали более тысячи человек. Несколько миллионов остались без крова. За неделю в стране выпало аномальное количество осадков. На помощь спасателям и экстренным службам направили армию. По заявлениям властей, восстановление затопленных районов займёт годы.

Апокалипсис длинною в неделю. Города и сёла буквально уходят под воду. Вертолеты военно-морских сил ведут патрулирование. Люди, спасаясь от наводнения, взбираются на крыши домов. На снимках со спутника видны масштабы стихии. Сейчас самые серьёзные подтопления вдоль реки Инд, а также в городах провинции Пенджаб.

Еда, вещи – в руках только самое необходимое. Люди бегут от опасности. Но есть и те, кто всеми силами пытается спасти имущество в море грязи и тины.

Палатки, одеяло, продукты – спасатели организуют пункты временного размещения для пострадавших. Власти республики уже назвали ситуацию гуманитарной катастрофой. Причиной столь масштабного наводнения называют муссонные дожди и изменение климата. Пакистан в этом смысле наиболее уязвим.

"Пакистан вносит незначительный вклад в общий углеродный след, но мы регулярно страдаем от климатических катастроф, подобных этим. Нам придется адаптироваться к жизни в этой новой среде", - говорит Билавал Бхутто Зардари, министр иностранных дел Пакистана.

Миллионы людей остались буквально на улице. Более тысячи человек погибли. Началась вспышка инфекционных болезней среди детей. Разрушение инфраструктуры и линий связи осложнили проведение спасательных работ. Правительство Пакистана обратилось за помощью к другим странам. А тем временем, метеорологи обещают, что сильные дожди не прекратятся ещё несколько недель.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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