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В Москве горел научный центр хирургии имени Петровского

11:53
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Причину возгорания выясняют

Пожар тушили сегодня в научном центре хирургии в Москве. Возгорание началось рано утром, когда все пациенты ещё спали. Благодаря решительным действиям медперсонала удалось спасти более 30 человек. Причину ЧП сейчас выясняют.

Сообщение о пожаре в районе Хамовники поступило на пульт МЧС в четыре часа утра. Огонь вырывался из окна одного из корпусов центра Хирургии имени академика Петровского в Абрикосовском переулке. Пожарно-спасательные подразделения приехали на место через считанные минуты.

"Было установлено, что происходит возгорание на 11 этаже 15-этажного административного здания на общей площади около 60 метров квадратных. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был полностью локализован в четыре часа 42 минуты", - сообщил Сергей Брызгунов, заместитель начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве.

По словам очевидцев, возгорание произошло не в палате, а в одном из кабинетов. Пациенты спали и медицинский персонал оперативно и слаженно организовал эвакуацию людей.

"Нас разбудили, сказали, что надо выйти - пожар в больнице. И эвакуировались по лестнице. Горело сильно, вышли на улицу и [увидели, что] полыхало прямо из окна. Но потушили довольно быстро", - рассказывает Михаил Волков.

На горевшем этаже было шесть маломобильных пациентов. Их эвакуировали на носилках и колясках. Всего из здания вывели 40 человек.

После завершения работ и проверки всех помещений больных разместили в палатах на других этажах. Днем в центре хирургии будут работать эксперты, чтобы установить причину пожара.

Алексей Платонов, Павел Винокуров. "ТВ Центр".

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Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
Последствия пожара научный центр хирургии им. Петровского
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