В Москве горел научный центр хирургии имени Петровского

Причину возгорания выясняют

Пожар тушили сегодня в научном центре хирургии в Москве. Возгорание началось рано утром, когда все пациенты ещё спали. Благодаря решительным действиям медперсонала удалось спасти более 30 человек. Причину ЧП сейчас выясняют.

Сообщение о пожаре в районе Хамовники поступило на пульт МЧС в четыре часа утра. Огонь вырывался из окна одного из корпусов центра Хирургии имени академика Петровского в Абрикосовском переулке. Пожарно-спасательные подразделения приехали на место через считанные минуты.

"Было установлено, что происходит возгорание на 11 этаже 15-этажного административного здания на общей площади около 60 метров квадратных. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был полностью локализован в четыре часа 42 минуты", - сообщил Сергей Брызгунов, заместитель начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве.

По словам очевидцев, возгорание произошло не в палате, а в одном из кабинетов. Пациенты спали и медицинский персонал оперативно и слаженно организовал эвакуацию людей.

"Нас разбудили, сказали, что надо выйти - пожар в больнице. И эвакуировались по лестнице. Горело сильно, вышли на улицу и [увидели, что] полыхало прямо из окна. Но потушили довольно быстро", - рассказывает Михаил Волков.

На горевшем этаже было шесть маломобильных пациентов. Их эвакуировали на носилках и колясках. Всего из здания вывели 40 человек.

После завершения работ и проверки всех помещений больных разместили в палатах на других этажах. Днем в центре хирургии будут работать эксперты, чтобы установить причину пожара.

Алексей Платонов, Павел Винокуров. "ТВ Центр".

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