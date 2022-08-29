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Союзные войска уверенно продвигаются в Донецком направлении

11:45
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Войска громят укрепрайоны националистов

МАГАТЭ посетит Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что лично возглавит делегацию. Накануне в результате атаки на Энергодар пострадали 9 мирных жителей. А этой ночью ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС в Херсонской области. Под огнём также Донецк, Макеевка и Горловка. А союзные войска уничтожают позиции противника при помощи гаубиц и ракетных комплексов.

К работе готовят "Геннадия Геннадьевича". Так артиллеристы подразделения народной милиции ДНР ласково называют пушку "Гиацинт". Калибр 152 миллиметра. Ещё слышен в небе свист пятидесятикилограммового снаряда с почти семью килограммами взрывчатки, а в ствол автомат заряжания уже подаёт новый снаряд и пороховой заряд. Обязательная корректировка орудия, которое могло сдвинуться при выстреле.

Благодаря дальности стрельбы это орудие перекрывает практически весь периметр Авдеевки, что позволяет разрушать не только укрепрайоны противника, но и вести вполне успешную контрбатарейную борьбу. Данные о необходимости артиллеристского удара приходят от воздушной разведки либо наземных штурмовых групп. Координаты обрабатывают в штабе. Определяют, какая батарея будет работать. Рассчитывают необходимые для стрельбы параметры. Огонь вёлся сначала по технике, потом по взводному опорному пункту. Зачастую передохнуть времени нет. Работы много. То, что строили восемь лет ВСУ и нацформирования на подступах к Донецку – укрепрайоны и блиндажи, теперь разрушает артиллерия.

А вот так освобождали населенный пункт Благодатное в Николаевской области, который до 2017 года назывался Комсомольское (см.видео). Подразделения ВСУ, выгнав местных жителей, превратили дома в оборонительные рубежи. При помощи беспилотников российские десантники корректировали огонь артиллерии и миномётов.  

Выход у боевиков был только один – прекратить сопротивление, сложить оружие и сдаться. Тех, кто пытался отступить и сбежать из села, уничтожали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Зачистку населенного пункта поддерживали танкисты. 

"Заходили несколько штурмовых отрядов. При прикрытии работали роты с флангов. Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием", - говорит командир десантно-штурмового отделения ВС РФ Александр.

В бессильной злобе боевики наносят удары по мирным районам. В результате обстрела Энергодара ранения получились девять человек. Повреждены три жилых дома, во дворе одного из которых находится детский сад. Разбита теплоцентраль. Сгорели 25 автомобилей. 

Киев всеми силами пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Ведь если он состоится, западные чиновники увидят последствия военных преступлений украинской армии. Сообщается, что эксперты агентства прибудут в город на этой неделе. Возглавит делегацию лично глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Дмитрий Гусев, Роман Борискин и Дмитрий Лукиных из Донецкой народной республики.

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