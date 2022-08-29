Боррель усомнился в введении полного запрета на выдачу виз россиянами

В Евросоюзе нет единства по этому вопросу

Идея запрета выдачи шенгенских виз россиянам не получит единогласной поддержки в ЕС. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Визовый вопрос" представители ЕС будут обсуждать уже завтра. А вот жителей Старого Света больше волнует рост цен на электричество и отопление. Политики признают: подобного энергетического кризиса не было давно.

Как ни пытаются еврочиновники объединить народ "страдать во имя светлого будущего и, разумеется, демократии", аутотренинг, судя по соцопросам, результатов не приносит. Подоспели и очередные пессимистические прогнозы: в скором времени счета за электроэнергию и топливо вырастут ещё. На вопрос: почему антироссийские санкции продолжают бить не по Москве, а по самим разработчикам, ответа Брюссель не даёт.

А вот в Германии, судя по всему, крайнего уже нашли - министра экономики Роберта Хабека. Последней каплей для немцев стала очередная наценка на газ. Всё что угодно, лишь бы не запускать в эксплуатацию "Северный поток-2". Пока Берлин продолжает отвергать очевидные варианты решения кризиса, из Вены звучат призывы ко всем странам ЕС собраться и хотя бы попробовать ограничить рост стоимости электроэнергии.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Что-то должно, наконец, случиться. Этот рынок не будет регулировать себя в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв", - говорит канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Вот только как это сделать, пока не ясно. Поиски альтернативных поставщиков голубого топлива успехов не приносят. Президент Франции Эммануэль Макрон даже отправился в бывшую колонию уговаривать местное правительство увеличить поставки газа. Впрочем, сам визит спровоцировал в Алжире лишь народные волнения - на Макрона там бросились чуть ли не с кулаками. Местные припомнили, как на протяжении 132 лет метрополия высасывала из страны всё до капли и повторения явно не хотят. Французский лидер как ни пытался делать вид, что всё в порядке, но по факту на родину возвращается, по сути, ни с чем. Соглашение с Алжиром в подвешенном состоянии. Разговоры о том, что если Европа в ближайшие месяцы не найдёт для себя альтернативного поставщика топлива и таким образом доведёт ситуацию на континенте до критической, звучат всё чаще.

"Ситуация намного хуже, чем это описывает оппозиция. Последний раз наша страна испытывала такое катастрофическое положение в социальной сфере больше 30 лет назад - в 1989-м. Настроения среди населения тоже не внушают надежды. Если энергетический кризис не удастся решить, то под угрозой окажется политическая система Чехии. Нужно найти общеевропейское решение, иначе Евросоюзу тоже будет грозить опасность", - говорит министр юстиции Чехии.

Вашингтон при этом пока своим европейским партнёрам не спешит помогать. В Соединённых Штатах и своих внутренних проблем хватает. Страсти кипят вокруг промежуточных выборов в Конгресс. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге неожиданно заявила, что в американском обществе процветает фашизм и его рассадник - Республиканская партия во главе с экс-президентом Дональдом Трампом.

"Что сделали республиканцы, которые поддерживают Трампа... Посмотрите на определение слова "фашизм" и подумайте, что они делают, атакуя нашу демократию и забирая нашу свободу, пытаясь забрать наши права, в том числе и избирательные. Это всё существует. Картина предельно ясна", - заявила она.

Такое же мнение обо всех республиканцах и их сторонниках, по словам госпожи Жан-Пьер, и у главы Белого дома Джо Байдена. Губернатор Нью-Йорка и вовсе предложила всем, кто поддерживает Трампа, сесть в автобус и покинуть штат. Подобные заявления демократов, которые по их словам борются против идеологии фашизма, звучат, как минимум, странно.

Александра Сергомасова, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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