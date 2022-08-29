Эстония рассказала о предложениях по восьмому пакету санкций ЕС против России

Предложения направлены Еврокомиссии

Государства Прибалтики направили Европейской комиссии свои предложения по очередному, восьмому, пакету санкций против России. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По словам политика, в новый список рестрикций предлагается включить меры в отношении торговли, энергетики, а также новые ограничения по SWIFT.

Кроме того, прибалтийские страны настаивают на дополнительных ограничениях в адрес еще большего количества физических и юридических лиц.

Рейнсалу заявил, что авторы предложений хотят, чтобы они были приняты как можно раньше, сообщает Die Welt.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад стремится нанести максимальный ущерб экономике России, готовя уже восьмой пакет санкций. Патрушев призвал учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заемным средствам.

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