ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь сгоревших рязанских лесов превысила 20 тысяч гектаров

10:58
  • понедельник
  • 29 августа 2022

За выходные огонь распространился еще на 550 гектаров

За выходные площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла почти на 550 гектаров.

Общая площадь превысила 20 тысяч гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На 06:30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.

В Рязанской области действует режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Дым от них окутал соседние регионы, включая Москву и Подмосковье. По словам вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Природные пожары
Природные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.