Площадь сгоревших рязанских лесов превысила 20 тысяч гектаров

За выходные огонь распространился еще на 550 гектаров

За выходные площадь сгоревших в Рязанской области лесов выросла почти на 550 гектаров.

Общая площадь превысила 20 тысяч гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"На 06:30 понедельника - 20,12 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.

В Рязанской области действует режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Дым от них окутал соседние регионы, включая Москву и Подмосковье. По словам вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена.

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