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Путин назвал исламские страны традиционными партнерами России

11:00
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Президент поприветствовал участников Казанского глобального молодежного саммита

Государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Об этом говорится в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и гостям Казанского глобального молодежного саммита.
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Российский лидер назвал исламские государства партнерами России также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

По словам Путина, важно, что к столь конструктивному многоплановому взаимодействию все более активно привлекается молодежь.

Выбор Казани молодежной столицей Организации исламского сотрудничества подтверждает высокий уровень отношений России с этой международной структурой, цитирует российского президента пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности, последовательно укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности.

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