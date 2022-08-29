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В новом учебном году не будут возобновлять антиковидные ограничения

11:32
  • понедельник
  • 29 августа 2022

На входе будут измерять температуру

В Российских школах не будут возобновлять антикоронавирусные ограничительные меры к предстоящему эпидемиологическому сезону (2022-2023 гг.).
В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости COVID-19 осенью

Об этом в понедельник, 29 августа, сообщили в Роспотребнадзоре. Сохраняется только требование по проведению обязательной термометрии в школах.

"Это позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри организации", - объяснили в ведомстве.

В новом учебном году школах разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе. Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом, соблюдению дистанции в 1,5 метра и составлению специального расписания.  

"Отменены медицинские справки для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. Остается справка только после перенесенного заболевания", - добавили в пресс-службе.

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