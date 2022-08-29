Лавров оценил отношения России с Организацией исламского сотрудничества

Стороны готовы расширять партнерство

Отношения России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся на подъеме, Россия готова наращивать сотрудничество с ними. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в приветствии к участникам Казанского глобального молодежного саммита.

Глава МИД отметил готовность Москвы наращивать сотрудничество с исламскими государствами на основе равенства и взаимной выгоды, уважения культурно-цивилизационной самобытности и права самостоятельного определения путей развития.

При этом Лавров подчеркнул, что в политике Запада Россия не приемлет повсеместное навязывание своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Российский лидер назвал исламские государства партнерами России также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

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