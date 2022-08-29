Андрей Бочкарев отметил широкое применение ТИМ в сфере столичного строительства

В строительном комплексе Москвы реализуются более 50 проектов с применением ТИМ

С начала года на экспертные процедуры в столице поступило более 30 строительных проектов, выполненных с применением технологий информационного моделирования. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, с каждым годом объектов, разработанных с помощью ТИМ, становится все больше.

Внедрение информационных технологий ведется на протяжении последних пяти лет, а в области экспертизы проектов на базе Мосгосэкспертизы – с 2012 года, рассказал Бочкарев.

"В перспективе цифровизация строительной сферы поспособствует снижению административных барьеров, сокращению длительности инвестиционно-строительного цикла, повышению качества проектных работ и последующей эксплуатации. Уже сейчас ТИМ позволяет более оперативно отследить и устранить коллизии в строительных проектах", – пояснил Бочкарёв.

Андрей Бочкарёв, напомнил, что в настоящее время в строительном комплексе Москвы реализуются более 50 проектов с применением технологий информационного моделирования, среди которых и, например, новые дома по программе реновации в районах Ростокино, Новогиреево, Метрогородок и так далее. Кроме того, это учебно-образовательный кластер "Ломоносов" на проспекте Вернадского, лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ МКНЦ имени А.С.Логинова ДЗМ на шоссе Энтузиастов, спорткомплексы на Остафьевской улице и улице Москворечье и многие другие знаковые для столицы объекты.

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