Швеция выделит Украине почти 100 млн долларов

Королевство считает Украину близким другом

Швеция выделит Украине новый пакет помощи объемом 1 млрд крон (почти 100 млн долларов), половина которого — военная поддержка. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

Политик заверила, что Швеция продолжит оставаться близким другом и сторонником Украины, поэтому будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один миллиард крон.

Из указанной суммы 500 млн крон пойдут на военную поддержку Украины. Официальное решение о ее направлении будет принято в ближайшее время, цитирует Андерссон ТАСС.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист ранее заявил, что украинский кризис будет длительным, поэтому поставки военной помощи Украине должны быть дополнены прямым производством вооружения. Политик подчеркнул, что не исключает такой возможности.

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