В России с коронавирусом госпитализировали 1988 человек

Скончались 77 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1988 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксированы 39658 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 24890 человек, скончались 77 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5157 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 293. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3842 человека, в Московской области – 1804.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19445581 случай заболевания, зарегистрировано 384160 летальных исходов.

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