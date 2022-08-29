Жителям Рязанской области разрешили вернуться в свои дома

Эвакуацию проводили из-за лесных пожаров

Жителям населенных пунктов Рязанской области, которые были эвакуированы в связи с лесными пожарами, рекомендовано возвращаться в свои дома. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.

Как написал рязанский врио губернатора в своем Telegram, обстановка с лесными пожарами в Рязанской области нормализовались, поэтому эвакуированные жители могут вернуться в свои дома.

Угроз для населенных пунктов нет, практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара, где была наиболее сложная ситуация, подчеркнул Малков.

Он также отметил, что продолжается работа на восточной кромке, ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня.

28 августа сообщалось, что в России за сутки были ликвидированы 70 природных пожаров на площади более 56 тысячи гектаров. В Рязанской области открытое горение на кромке пожаров потушено, все очаги возгорания локализованы. Пожарные приступили к активному тушению торфяников.

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