Финляндия огласила ограничения по выдаче туристических виз россиянам

Нововведения вступят в силу 1 сентября

С 1 сентября граждане России смогут подавать документы на туристические визы в Финляндию только в четырех городах и только по понедельникам. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказали в финском Министерстве иностранных дел.

Как уточнили в ведомстве, планируется принимать не более 500 визовых заявлений в день. Подать документы на туристические визы можно будет только в визовых центрах в Москве, Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.

В случае подачи заявления в неправильной категории или запросе туристической визы в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, придется бронировать новое время для подачи заявления, цитирует заявление МИД Финляндии "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае решения запретить въезд российским гражданам в страны Евросоюза потери ЕС могут составить 21 млрд евро. Политик отметил, что предложения закрыть въезд в Европу для россиян исходят "от государств, потерявших свой суверенитет: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Польши, Украины". При этом 80% населения Земли не поддерживает антироссийские санкции, поэтому гражданам России "есть к кому поехать в гости".

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