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Украинский дрон сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

12:31
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Удалось избежать серьезных повреждений

Российские военные сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС.
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Дрон сбили на пути к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы, сообщил в понедельник, 29 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет", - сообщил он.

Персонал ЗАЭС контролирует состояние станции, радиационная обстановка соответствует норме.

Конашенков отметил, что обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар не прекращаются.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что беспилотник, сбитый около Запорожской атомной электростанции накануне, оказался американским дроном-камикадзе.

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