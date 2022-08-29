Украинский дрон сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива на ЗАЭС

Удалось избежать серьезных повреждений
Российские военные сбили украинский беспилотник на подлете к хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС.
Дрон сбили на пути к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы, сообщил в понедельник, 29 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет", - сообщил он.
Персонал ЗАЭС контролирует состояние станции, радиационная обстановка соответствует норме.
Конашенков отметил, что обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар не прекращаются.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что беспилотник, сбитый около Запорожской атомной электростанции накануне, оказался американским дроном-камикадзе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"