Швеция призвала включить газ в новый пакет санкций ЕС против России

Этот комплекс рестрикций станет восьмым

Швеция настаивает на восьмом пакете общеевропейских санкций против России. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделала шведский министр иностранных дел Анн Линде.

Как отметила шведский министр, Стокгольм настаивает на продолжение и расширении антироссийских ограничительных мер.

При этом Швеция выступает за включение в восьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза ограничительных мер в отношении поставок газа из России, цитирует Линде РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рассказал, что государства Прибалтики направили Европейской комиссии свои предложения по очередному, восьмому, пакету санкций против России. По словам политика, в новый список рестрикций предлагается включить меры в отношении торговли, энергетики, а также новые ограничения по SWIFT.

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