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Шольц поддержал расширение Евросоюза

13:21
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Канцлер ФРГ выступил за членство Украины и Молдавии

Евросоюз необходимо расширять за счет включения в интеграционное объединение государств новых государств. Такое мнение в понедельник, 29 августа, высказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Брюссель начал переговоры с Албанией и Северной Македонией о членстве в ЕС

По словам германского политика, в число членов ЕС нужно включить страны западных Балкан, Украину и Молдавию, а позднее — и Грузию.

При этом Шольц не дал прогнозов относительно конкретных сроков принятия в Евросоюз этих государств, сообщает РИА Новости.

Ранее в Албании призвали Украину не питать больших иллюзий относительно перспектив вступления в ЕС, поскольку некоторые государств, получив статус кандидатов, остаются в нем долгие годы. Премьер-министр Албании Эди Рама напомнил, что "Северная Македония — кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять". Однако Болгария блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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