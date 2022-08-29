Песков заявил о заинтересованности России в визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Миссию ждут в течение недели

Заезд делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским силам.

Об этом в понедельник, 29 августа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речи о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не идет.

"Россия заинтересована в этой миссии делегации МАГАТЭ и принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию", - сказал представитель Кремля.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда в течение начавшейся недели.

В российском Министерстве иностранных дел рассказали, что российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялась и прошла в безопасном режиме. В ведомстве выразили надежду на то, что руководство ООН направит свою энергию на предотвращение создаваемых Киевом угроз ядерной и физической безопасности.

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