ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил отсутствие угрозы в Арктике со стороны России

13:21
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Кремль ответил на обвинения НАТО

Арктика является сферой жизненных интересов России, поэтому любое взаимодействие по развитию этого региона не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления генсека НАТО.
Генсеку НАТО не понравилось сотрудничество России и Китая в Арктике

Представитель Кремля подчеркнул, что Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности.

Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять ни для кого угрозы, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также предупредил, что Россия будет обеспечивать свои интересы надежным и необходимым образом, сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, а это "бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам". Соответствующий ответ НАТО, по словам Столтенберга, "сильное и предсказуемое присутствие в регионе".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Российские полярники, прибывшие в Арктику
Российские полярники, прибывшие в Арктику
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.