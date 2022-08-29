Песков объяснил отсутствие угрозы в Арктике со стороны России

Кремль ответил на обвинения НАТО

Арктика является сферой жизненных интересов России, поэтому любое взаимодействие по развитию этого региона не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Такое заявление в понедельник, 29 августа, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления генсека НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что Арктика — это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности.

Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять ни для кого угрозы, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента также предупредил, что Россия будет обеспечивать свои интересы надежным и необходимым образом, сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва и Пекин усилили свое практическое сотрудничество в Арктике, а это "бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам". Соответствующий ответ НАТО, по словам Столтенберга, "сильное и предсказуемое присутствие в регионе".

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