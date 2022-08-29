Путин отправится в Калининград

Поездку анонсировали в Кремле

Президент России Владимир Путин на начавшейся рабочей неделе лично посетит Калининград. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, поездка президента в Калининград приурочена ко Дню знаний 1 сентября, "но не только".

Песков также рассказал, что президент готовится к совещанию с членами правительства, которое запланировано на середину недели. Профильную тему пресс-секретарь президента пообещал объявить дополнительно, сообщает РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что ситуация с транзитом товаров в Калининградскую область через территорию Литвы по-прежнему далека от нормальной, найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные. На случай осложнения ситуации с транзитом ведомство проработало необходимые ответные меры.

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