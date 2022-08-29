Шольц анонсировал общеевропейскую систему ПВО

Это усилило бы безопасность Европы, считают в Берлине

Европейские государства планируют создать новую единую систему противовоздушной обороны в Евросоюзе. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам германского политика, созданная совместными усилиями система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы.

Шольц также отметил, что создать общую систему ПВО в Европе было бы дешевле и эффективнее, нежели реализовывать отдельные решения на национальном уровне.

Канцлер ФРГ не уточнил, на каком этапе находится обсуждение единой европейской системы ПВО, сообщает ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюз озабочен расширением производства оружия для собственных нужд. С учетом развития геополитической ситуации Европе надо укреплять автономию, в том числе в сфере обороны.

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