В Херсонской области обвинили Киев в целенаправленных ударах по инфраструктуре

Система ПВО работает исправно

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска стремятся разрушить мирную инфраструктуру.

"Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - цитирует Стремоусова РИА "Новости".

Он добавил, что система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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