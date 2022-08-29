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В Херсонской области обвинили Киев в целенаправленных ударах по инфраструктуре

13:57
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Система ПВО работает исправно

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска стремятся разрушить мирную инфраструктуру.

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"Обстрелы целенаправленно направлены на уничтожение мирной инфраструктуры", - цитирует Стремоусова РИА "Новости".

Он добавил, что система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки украинских войск.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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