Владимир Путин учредил две новые госнаграды

Президент подписал указ

Владимир Путин учредил новую госнаграду - медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока". Советующий указ опубликован на портале правовой информации.

Награду получат россияне за деятельность в этих регионах в таких сферах как экономика, строительство, промышленность, образование, сельское хозяйство, транспорт, энергетика и другие.

Другим указом президент учредил юбилейную медаль в честь начала строительства БАМа - "50 лет Байкало-Амурской магистрали". Ею будут награждать в том числе бойцов студенческих отрядов и военных, участвующих в прокладке и реконструкции путей.

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