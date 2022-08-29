На Троицкой ветке метро началась проходка тоннеля в сторону "Крымской"

Щиту предстоит пройти 2 километра

В Москве возводят совершенно новую линию метро - Троицкую. Она станет самой протяженной радиальной веткой. Длина около 40 километров, 17 станций. Возводят объект в несколько этапов. Сейчас идет прокладка тоннелей. Так сегодня в сторону станции "Крымская" отправился щит "Александра"

Оценить масштаб строительства здесь можно только с высоты птичьего полета. В желобе, длина которого 880 метров, а глубина 15, - гигантский механизм. Это тоннелепроходческий щит "Александра" готовится проложить подземный путь для абсолютно новой, Троицкой линии метро.

Почти километровая длина котлована обусловлена тем, что станция будет конечной. Помимо платформы для пассажиров здесь построят разворотные тупики, отстойники для поездов и соединительную ветку с еще одной перспективной, Бирюлевской линией метро.

"В непосредственной близости от станционного комплекса находится инфраструктура РЖД. А именно Московское центральное кольцо. Прекращение движения поездов Московского центрального кольца не планируется", - сообщил Дмитрий Нелюбин, начальник строительства АО "Мосинжпроект".

Проходка непростая. На пути под землей сложная геология: суглинок, а также водонасыщенные пески, поэтому инженеры используют специальные пенные реагенты, чтобы увеличить плотность грунтов и тем самым исключить их просадку. На поверхности – плотная городская застройка.

"Водный массив – река-Москва нам первая встретится на участке. Потом мы будем проходить под железной дорогой МКЖД. Также будет проходить машина под двумя действующими тоннелями метрополитена", - рассказывает Константин Салагов, заместитель главного инженера компании-подрядчика.

"Александре" предстоит путь до станции "Крымская". Без малого два километра со скоростью 10 метров в сутки. Кабина машиниста – как капитанская рубка подземного корабля. Щит перемещается в трехмерных координатах. Лазерные датчики позволяют прийти к финальной точке с точностью до миллиметра.

"После выемки грунта идет монтаж кольца. Т.е. бетонной обделки. Эта бетонная обделка состоит из сегментов, которые гидравлической рукой выставляются по номерам. По месту и по направлению", - говорит Андрей Тарасевич, машинист проходческого комплекса.

40-километровая Троицкая линия станет самой протяженной в столице. Она возьмет свое начало от Московского центрального кольца, будет иметь пересадки на Калужско-Рижскую, Большую кольцевую и Сокольническую линии. Как пройдет участок от "Коммунарки" до Троицка – вопрос пока открытый.

"До конца мы ещё не утвердили, есть плюсы и того, и другого. Большая часть пойдёт в подземном исполнении, потому что мы всё-таки решили, но что-то, какие-то участки, возможно, будут в наземном варианте", - рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Отрезок от Коммунарки до Троицка включает шесть станций. До конца года должны быть готовы проекты по их размещению, в следующем планируется начало строительства, а в 27-м – ввод в эксплуатацию. Участок от МЦК до Новой Москвы должен принять первых пассажиров значительно раньше.

Иван Колесников, Станислав Чубин, Владислав Гребенченко. "ТВ Центр".

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