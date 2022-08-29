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В "Коломенском" прошел фестиваль "Русское поле"

15:09
  • понедельник
  • 29 августа 2022

На сцене выступали народные коллективы

Зарядить настоящую пушку, увидеть потешные бои и попробовать кашу по старинному рецепту. В музее-заповеднике "Коломенское" прошёл фестиваль славянского искусства "Русское поле".

На сцене выступали народные коллективы, а для детей устроили целую программу с мастер-классами, деревенскими играми и забавами. Любителей истории ждала выставка оружия и снаряжения времен Петра Великого. Угощали всех ячменной кашей, утверждая, что приготовили её по рецепту 1147 года. 
 

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Фестиваль "Русское поле"
Фестиваль "Русское поле"
Фестиваль "Русское поле"
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