Новый случай со стрельбой в США: в Аризоне убиты два человека

Пять человек получили ранения

В американском городе Финикс, штат Аризона, в воскресенье вечером произошла стрельба, сообщила местная полиция в соцсетях.

"Два сотрудника полиции Финикса получили ранения в результате стрельбы. Двое граждан погибли на месте. Еще трое получили ранения", - говорится в сообщении.

Полицейские госпитализированы. По предварительным данным, их ранения не опасны для жизни, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Преступник в результате перестрелки был ликвидирован. О его мотивах не сообщается. Идет расследование.

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