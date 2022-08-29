ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Богатые и успешные": в Москве судят участников элитного автопробега

15:04
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Это незаконное ралли могло стать самым массовым и дорогим в истории

В понедельник сразу несколько судов Москвы рассматривают административные дела участников элитного автопробега. Накануне полиция задержала более 20 владельцев люксовых машин и инициатора заезда. А планы были роскошные: эффектно прокатиться по городу и закатить вечеринку за его пределами.
Московская полиция сорвала автопробег элитных спорткаров

Входили ли в программу воскресного мероприятия поездки в автозаках - теперь остается только догадываться. Но в Таганский суд некоторые участники неудавшегося автопробега на элитных авто прибыли именно таким способом.

У здания суда - напуганные родственники, для них задержание родных стало полной неожиданностью. Суд рассматривает административные дела задержанных накануне владельцев суперкаров. Полиция составила десятки протоколов.  Адвокаты оправдывают своих подзащитных.

"Они гуляли, они были в кафе, потом в момент прогулки их с остальными людьми просто задержали", - рассказал адвокат Александр Бородин.

Легенда плюс-минус одинаковая: "проходил мимо", "был занят своими делами", "ни о каком заезде ничего не знал". Рассказывают, что, как только стало понятно, что мероприятие не состоится, потенциальные участники рассредоточились по ближайшим ресторанам и кафе. Дорогие машины люксовых марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW увезли на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей.

Элитный автопробег сотрудники полиции пресекли в воскресенье. Участники собрались в 5 километрах от "Москва-Сити", планировали массово прокатиться по московским улицам и выехать за город на закрытую вечеринку. Но сотрудники полиции планы подкорректировали.

Среди задержанных - молодые и состоятельные бизнесмены из разных городов страны. Примечательно, что многие свое состояние заработали на криптовалюте. Предполагаемый организатор пробега мажоров - 28-летний вполне успешный бизнесмен Алексей Хитров. Именно его полиция предупреждала: без разрешения подобные массовые автозаезды проводить нельзя.

Однако "анонимный предприниматель", видимо, не воспринял информацию всерьёз, и за месяц до даты заезда спорткаров открыл на сайте продажу билетов. Точнее, пакетов участника. Причём, их стоимость росла с каждым днём. Бизнес- пакет - от 35 тысяч. Премиум - почти 350. Организатор утверждал: мероприятие некоммерческое - перечисленные деньги пойдут на аренду отеля и гонорары команды. Конечная точка маршрута пробега держалась в тайне. Охрану в процессе движения должны были обеспечивать некие бывшие сотрудники спецслужб, а во время поездки процессию должны были снимать с коптера. На месте - в подмосковном СПА-отеле ВИП-гостей ждала отдельная программа.

Спорткары предполагали обклеить наклейками с надписью "Богатые и успешные". А анонсированный на 28 августа автопробег должен был стать крупнейшим в России для элитных машин. Кто-то, рассказывают, по такому случаю даже взял автомобиль в аренду. Теперь трое из тех, кто деньги заплатил, но остался с носом, написали на организаторов ралли заявления о мошенничестве. Всех гостей ралли проверили на алкоголь и наркотики. А иномарки - на нелегальную модификацию и внесение изменений в конструкцию. Сейчас однозначно можно сказать одно - мероприятие его участникам точно запомнится.

Анастасия Мартынова, Владимир Хуртин, Егор Миронов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
Штрафстоянка, куда эвакуировали люксовые автомобили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.