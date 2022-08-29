"Богатые и успешные": в Москве судят участников элитного автопробега

Это незаконное ралли могло стать самым массовым и дорогим в истории

В понедельник сразу несколько судов Москвы рассматривают административные дела участников элитного автопробега. Накануне полиция задержала более 20 владельцев люксовых машин и инициатора заезда. А планы были роскошные: эффектно прокатиться по городу и закатить вечеринку за его пределами.

Входили ли в программу воскресного мероприятия поездки в автозаках - теперь остается только догадываться. Но в Таганский суд некоторые участники неудавшегося автопробега на элитных авто прибыли именно таким способом.

У здания суда - напуганные родственники, для них задержание родных стало полной неожиданностью. Суд рассматривает административные дела задержанных накануне владельцев суперкаров. Полиция составила десятки протоколов. Адвокаты оправдывают своих подзащитных.

"Они гуляли, они были в кафе, потом в момент прогулки их с остальными людьми просто задержали", - рассказал адвокат Александр Бородин.

Легенда плюс-минус одинаковая: "проходил мимо", "был занят своими делами", "ни о каком заезде ничего не знал". Рассказывают, что, как только стало понятно, что мероприятие не состоится, потенциальные участники рассредоточились по ближайшим ресторанам и кафе. Дорогие машины люксовых марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW увезли на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей.

Элитный автопробег сотрудники полиции пресекли в воскресенье. Участники собрались в 5 километрах от "Москва-Сити", планировали массово прокатиться по московским улицам и выехать за город на закрытую вечеринку. Но сотрудники полиции планы подкорректировали.

Среди задержанных - молодые и состоятельные бизнесмены из разных городов страны. Примечательно, что многие свое состояние заработали на криптовалюте. Предполагаемый организатор пробега мажоров - 28-летний вполне успешный бизнесмен Алексей Хитров. Именно его полиция предупреждала: без разрешения подобные массовые автозаезды проводить нельзя.

Однако "анонимный предприниматель", видимо, не воспринял информацию всерьёз, и за месяц до даты заезда спорткаров открыл на сайте продажу билетов. Точнее, пакетов участника. Причём, их стоимость росла с каждым днём. Бизнес- пакет - от 35 тысяч. Премиум - почти 350. Организатор утверждал: мероприятие некоммерческое - перечисленные деньги пойдут на аренду отеля и гонорары команды. Конечная точка маршрута пробега держалась в тайне. Охрану в процессе движения должны были обеспечивать некие бывшие сотрудники спецслужб, а во время поездки процессию должны были снимать с коптера. На месте - в подмосковном СПА-отеле ВИП-гостей ждала отдельная программа.

Спорткары предполагали обклеить наклейками с надписью "Богатые и успешные". А анонсированный на 28 августа автопробег должен был стать крупнейшим в России для элитных машин. Кто-то, рассказывают, по такому случаю даже взял автомобиль в аренду. Теперь трое из тех, кто деньги заплатил, но остался с носом, написали на организаторов ралли заявления о мошенничестве. Всех гостей ралли проверили на алкоголь и наркотики. А иномарки - на нелегальную модификацию и внесение изменений в конструкцию. Сейчас однозначно можно сказать одно - мероприятие его участникам точно запомнится.

Анастасия Мартынова, Владимир Хуртин, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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