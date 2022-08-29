Джабаров о восьмом пакете санкций: "А вредная Россия не сдается"

Больше санкций - больше проблем

В Совете Федерации предупредили о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза.

ЕС может столкнуться с нехваткой энергии и продовольствия уже в этом году, сообщил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли 7 пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдается", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор признал, что уже введенные санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, однако европейцы страдают от рестрикций гораздо сильнее.

"Лицемерить не будем, введенные санкции развитие нашей экономики. Негативное, но не сокрушительное, и тем более не смертельное. А страны Евросоюза столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими", - добавил Джабаров.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует усилить антироссийские санкции, введя восьмой пакет ограничений.

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