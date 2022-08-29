Рестораны Италии бью тревогу из-за счетов за электричество

Модный коктейль-бар в центре Рима перешел на свечи

Итальянская федерация общественных заведений (Fipe) начала кампанию, в ходе которой владельцы ресторанов, кафе, пиццерий и баров стали размещать на окнах и дверях, на кассе и у стойки своих заведений платежные квитанции за свет и газ.

"Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы сделать прозрачными текущие события для тех, кто управляет баром или рестораном, а также попытаться объяснить клиентам, почему они платят больше за кофе и рискуют платить еще больше в ближайшие месяцы. При увеличении энергозатрат на 300% работа идет с пистолетом у виска", - цитирует РИА "Новости" вице-президента Fipe Альдо Курсано.

В частности, ресторан в Палермо получил июльский счет за электричество на 21,9 тысячи евро (год назад в июле заведение заплатило 5,4 тысячи евро).

Справляются заведения по-разному. К примеру, коктейль-бар в центре Рима, стал в вечерние часы освещать помещение при помощи свечей.

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