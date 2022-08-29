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Звезду "Барселоны" ограбили и избили железными прутьями

14:21
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Злоумышленники забрались в дом футболиста через сад

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг был ограблен в собственном доме, пишет газета El Pais.
"Барселоне" грозит отстранение от Лиги чемпионов

Как уточняется в материале, в здание через сад забрались четверо неизвестных. Они угрожали футболисту огнестрельным оружием, а затем избили его железными прутьями. Также они запугивали жену Обамеянга.

В итоге злоумышленники забрали из сейфа несколько драгоценностей и скрылись на машине. Супруга игрока сообщила о произошедшем в полицию.

33-летний Обамеянг в 2022 году перешел в "Барселону" из лондонского "Арсенала". В последние недели СМИ пишут, что форвард может вновь сменить команду и отправиться в "Манчестер Юнайтед".

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