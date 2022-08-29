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В Эстонии начались учения ВВС стран НАТО

14:19
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Истребители проведут серию тренировочных полетов

Совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности НАТО начались в понедельник, 29 августа, в Эстонии. Маневры продлятся до 4 сентября.
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Как сообщает Postimees, истребители ВВС Германии и Испании Eurofighter Typhoon проведут в небе республики серию тренировочных полетов на малых высотах. При этом воздушные суда не станут опускаться ниже 152 м.

ВВС стран НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй в Литве и Эмари в Эстонии. 

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал учения в Таджикистане "Региональное сотрудничество-2022" с участием США. Он заявил, что их следует рассматривать как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций".

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