В Эстонии начались учения ВВС стран НАТО

Истребители проведут серию тренировочных полетов

Совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности НАТО начались в понедельник, 29 августа, в Эстонии. Маневры продлятся до 4 сентября.

Как сообщает Postimees, истребители ВВС Германии и Испании Eurofighter Typhoon проведут в небе республики серию тренировочных полетов на малых высотах. При этом воздушные суда не станут опускаться ниже 152 м.

ВВС стран НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй в Литве и Эмари в Эстонии.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прокомментировал учения в Таджикистане "Региональное сотрудничество-2022" с участием США. Он заявил, что их следует рассматривать как попытки американцев договориться с соседями Афганистана о создании там "временной инфраструктуры в целях осуществления антитеррористических операций".

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