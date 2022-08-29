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Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов

14:48
  • понедельник
  • 29 августа 2022

По мнению президента, приезжающие в Россию люди должны знать и уважать наши традиции

Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей. Игорь Баринов докладывает президенту о ситуации в сфере миграции.

Баринов назвал ситуацию в этноконфессиональной сфере в целом стабильной.  А с началом спецоперации идёт большая работа с крупнейшими национально-культурными и общественными объединениями по гуманитарной помощи республикам Донбасса. Удалось собрать и направить 700 тонн таких грузов.

Ещё один важный аспект - работа с теми, кто приехал в страну. Сейчас идёт создание комплекса мер по недопущению изоляции мигрантов.

Игорь Баринов: "Люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство. Конечно. Но на сегодняшний момент, мне кажется, что эту работу надо усиливать, и мы смотрим, что по практике, как правило, один из наиболее эффективных механизмов – это всё-таки создание адаптационных центров, а у нас сейчас этой инфраструктуры нет".

Владимир Путин: "Имеется в виду, в России?"

Баринов: "Да. И если вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах".

Путин: "Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы".

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