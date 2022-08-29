Производство мебели в России выросло почти на 15%

До 153,1 миллиарда рублей в стоимостном выражении

По итогам первого полугодия 2022 года производство мебели в России в стоимостном выражении увеличилось на 14% до 153,1 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на Рослесинфорг.

Как уточнили в ведомстве, в объеме производства мебели 86,9% приходится на отечественных производителей, 11,8% - на предприятия со стопроцентным иностранным капиталом, 1,3% - на предприятия, находящиеся в совместной российской и иностранной собственности.

В связи с наращиванием темпов жилищного строительства рост главным образом затронул бытовую мебель. В частности, сегмент кухонной мебели вырос на 24,5% до 25,8 миллиарда рублей.

При этом в сегменте мебели для спальни самый высокий прирост произошел в производстве диванов, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати - на 25,5% до 1,366 миллиона штук.

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