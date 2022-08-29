ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Производство мебели в России выросло почти на 15%

14:21
  • понедельник
  • 29 августа 2022

До 153,1 миллиарда рублей в стоимостном выражении

По итогам первого полугодия 2022 года производство мебели в России в стоимостном выражении увеличилось на 14% до 153,1 миллиарда рублей, пишет РБК со ссылкой на Рослесинфорг.
Мебельный комбинат в Дмитрове наладил импортозамещение

Как уточнили в ведомстве, в объеме производства мебели 86,9% приходится на отечественных производителей, 11,8% - на предприятия со стопроцентным иностранным капиталом, 1,3% - на предприятия, находящиеся в совместной российской и иностранной собственности.

В связи с наращиванием темпов жилищного строительства рост главным образом затронул бытовую мебель. В частности, сегмент кухонной мебели вырос на 24,5% до 25,8 миллиарда рублей.

При этом в сегменте мебели для спальни самый высокий прирост произошел в производстве диванов, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати - на 25,5% до 1,366 миллиона штук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производство мебели
Производство мебели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.