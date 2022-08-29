ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия оценила перспективы соглашения с "Газпромом" по поставкам газа

15:18
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Будапешт рассчитывает достичь договоренности

Венгрия достигнет соглашения с "Газпромом" об увеличении поставок газа с сентября. Такое мнение в понедельник, 29 августа, высказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Газпром" поделился подробностями подготовки к зиме

По словам венгерского министра, переговоры с российской компанией по этому вопросу продолжаются.

При этом конкретику относительно возможных сроков заключения соглашения и его параметров Сийярто не привел, сообщает Reuters.

В июле венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что Венгрия рассчитывает договориться о покупке дополнительных 700 млн кубометров газа в России до конца лета 2022 года. Глава правительства Венгрии положительно оценил шансы на заключение соглашения, благодаря чему "мы будем полностью в порядке".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.