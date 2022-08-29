Венгрия оценила перспективы соглашения с "Газпромом" по поставкам газа

Будапешт рассчитывает достичь договоренности

Венгрия достигнет соглашения с "Газпромом" об увеличении поставок газа с сентября. Такое мнение в понедельник, 29 августа, высказал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По словам венгерского министра, переговоры с российской компанией по этому вопросу продолжаются.

При этом конкретику относительно возможных сроков заключения соглашения и его параметров Сийярто не привел, сообщает Reuters.

В июле венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что Венгрия рассчитывает договориться о покупке дополнительных 700 млн кубометров газа в России до конца лета 2022 года. Глава правительства Венгрии положительно оценил шансы на заключение соглашения, благодаря чему "мы будем полностью в порядке".

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